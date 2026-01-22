Tel è il preferito. Ma va convinto il Tottenham

Gasperini ha il menù in mano. Non è indeciso su che cosa scegliere, sa bene che cosa deve arrivare sul piatto: l'attaccante esterno da piazzare a sinistra. «Alla Malen», però. (...) A Trigoria si studiano i profili giusti: l'intenzione, però, è di trovare l'occasione last minute. Più si avvicina la data del 2 febbraio, ultimo giorno per le negoziazioni, e più è possibile andare a dama come spera Massara: affare in prestito. Il più gettonato resta Tel. Non è la concorrenza a spaventare il d.s. giallorosso. Il Tottenham, nonostante il francese abbia discusso con Frank che lo ha tolto di nuovo dalla lista Champions, è contrario alla cessione. Gli ultimi contati invitano, comunque, ad attendere. Tel è il rinforzo MathysTel, 20 anni ideale: giovane (classe 2005) e scalato. E sa fare pure il centravanti. Anche Sauer piace a Gasperini. Stessa età del francese, vent'anni, e stesso piede, il destro, lo slovacco interpreta il ruolo di esterno, come chiede Gian Piero. Il Feyenoord, però, ha chiarito a Massara che a gennaio non lo vogliono far partire. L'apertura, c'è stata solo per giugno. In queste ore, però, è probabile il nuovo tentativo per averlo subito. Carrasco (classe 1993), invece, è al momento il piano B. (...)

(corsera)