Svolta Udine: settore out, curva aperta

Il prefetto di Udine ha chiuso il settore ospiti, l'Udinese ha aperto una curva. [...] Dopo gli scontri di domenica 18 gennaio presso lo svincolo autostradale di Casalecchio di Reno tra gli ultras della Roma e quelli della Fiorentina e la successiva decisione del Viminale di vietare le trasferte a entrambe le tifoserie, il prefetto

Domenico Lione ha disposto la chiusura del settore ospiti del Bluenergy Stadium in vista della sfida di lunedì sera (ore 20.40).

La vendita dei biglietti di Udinese-Roma è stata vietata alle persone residenti nella regione Lazio. Poco dopo, la società bianconera ha comunicato alla Roma di aver aperto la Curva Sud proprio a chi tifa giallorosso. Si tratta del settore adiacente a quello solitamente dedicato agli ospiti. [...] Le persone residenti a Roma e nel Lazio non potranno recarsi allo stadio per nessuna ragione, pena l'applicazione del Daspo. [...] Sono 3500 i posti disponibili nella curva lasciata libera dall'Udinese. Il prezzo del biglietto oscilla tra i 28 e i 35 euro.

