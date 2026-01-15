Svilar, Raiola e la famiglia: tutti i segreti di Malen

Cresciuto in una fattoria, quando non poteva giocare in giardino per il troppo freddo Donyell Malen convinceva il nonno a farlo palleggiare in salotto. [...] È sposato con Delisha Chanayla, la fidanzata dell'adolescenza che lo ha seguito ovunque e ovviamente verrà anche a Roma dove ritroverà June, la moglie di Svilar di cui è molto amica. Delisha e Donyell hanno vissuto un momento complicato un paio di anni fa quando il figlio nacque prematuro e rischiò la vita, come la mamma. [...] I bambini sono tre (London Felipe Lou, detto Lonnie, Adonis e Zion) e visto che suo padre, ex calciatore del Suriname, non era molto presente, Malen dedica a loro ogni momento libero. [...]

Il primo a credere nelle sue potenzialità fu Mino Raiola che, in un caffè di Amsterdam, lo conquistò scrivendo su un sottobicchiere: "Insegui grandi sogni, sacrificati, credici". [...]

(corsport)