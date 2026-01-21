Stiller in dubbio, Andrés si scalda

IL ROMANISTA (J. MIRABELLA) - Il conto alla rovescia per il fischio d’inizio del penultimo atto della fase campionato di Europa League è ufficialmente iniziato. Roma e Stoccarda sono pronte a posizionarsi sul terreno di gioco dell’Olimpico per cercare di raggiungere l’obiettivo principale: entrare nel gruppo delle prime otto squadre in classifica. (...) El Khannouss farà ritorno in Germania dopo aver disputato la Coppa d’Africa con il Marocco (titolare nella finale contro il Senegal), ma il centrocampista marocchino non sarà a disposizione di Hoeness a causa della squalifica rimediata per somma di ammonizioni. Questa non è l’unica brutta notizia per il tecnico tedesco. Nell’ultima partita di campionato contro l’Union Berlino, Angelo Stiller - mediano classe 2001 - e uscito poco prima del triplice fischio a causa di un problema fisico. Il tedesco ha accusato un fastidio all’inguine e nelle scorse ore ha effettuato gli esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni. Nonostante il buon esito arrivato dagli esami, Stiller è in forte dubbio per la partita contro la Roma con la decisione finale che spetta allo staff medico e a Hoeness. Al suo posto potrebbe esserci Andrés dal primo minuto in mediana al fianco di Karazor. (...)