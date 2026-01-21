Stangata sui tifosi giallorossi e viola: niente trasferte

È arrivata la stangata per i tifosi di Roma e Fiorentina. Pugno duro da parte del Ministero dell'Interno che - come anticipato dall'Adnkronos - ha disposto uno stop alle trasferimenti fino alla fine della stagione a causa degli scontri avvenuti sull'Al domenica. Circa 200 persone - armate di spranghe, bastoni e caschi - avevano dato vita ad una vera e propria guerriglia sul bordo della strada. Danneggiate anche alcune auto che transitavano ad alta velocità in quel momento. Nei tafferugli è stato anche sottratto un vessillo appartenente alla Curva Sud e nella giornata di ieri, sul web sono circolate le foto della bandiera esposta al contrario. (...) Nel provvedimento si fa riferimento anche ai gravi precedenti in Italia e all'estero delle due tifoserie. Gli ultras giallorossi erano stati protagonisti in negativo a Nizza: in quell'occasione 103 arresti poi rilasciati nei mesi seguenti. Quelli viola, invece, a Siviglia alla vigilia della semifinale di Conference League col Betis avevano messo a ferro e fuoco la città spagnola. Il caso è analogo a quello del 2023. Gli ultrà di Roma e Napoli si scontrarono - sempre in autostrada - e il Viminale chiuse le trasferte per due mesi. Questa volta la pena è stata ancora più dura. (...) Dybala e compagni non potranno contare sul supporto dei tifosi fuori casa che nel corso della stagione avevano sempre riempito i settori ospiti. Potranno viaggiare, invece, in Europa a partire dalla sfida in programma col Panathinaikos giovedì 29 dicembre. (...)

(Il Messaggero)