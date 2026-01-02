Sprint Raspadori

IL TEMPO (L. PES) - Ore decisive per Raspadori. Massara continua a lavorare senza sosta per portare a Trigoria il prima possibile i rinforzi tanto attesi da Gasperini. La trattativa più calda delle prime ore del 2026 è quella per Raspadori, nome apprezzato dal tecnico e che potrebbe essere il primo colpo del mercato invernale giallorosso. L'Atletico Madrid vorrebbe lasciar partire l'ex Napoli a titolo definitivo o con un obbligo di riscatto che garantisca agli spagnoli di monetizzare a giugno. Ma nelle ultime ore il ds romani-sta è tornato alla carica migliorando anche l'offerta di prestito con diritto di riscatto da circa 20 milioni totali e la fiducia sulla buona riuscita dell'affare aumenta anche senza clausole per l'acquisto definitivo. Bisogna ancora attendere, invece, per l'arrivo di Zirkzee. L'olandese è stato il primo

vero obiettivo della Roma che lavora sull'ex Bologna da mesi e ora attende il via libera del Manchester United per l'arrivo della punta in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League della Roma. Gli inglesi hanno perso Diano e Mbeumo per la Coppa d'Africa e per questo vorrebbero aspettare il rientro di almeno uno di questi per lasciar partire Zirkzee. Con il calciatore (che nelle settimane scorse ha avuto dei colloqui anche con Massara e Gaspervini) l'accordo è stato trovato da tempo mentre con il Manchester mancano soltanto i dettagli finali. Due colpi che aiuterebbero l'allenatore di Grugliasco ad affrontare la seconda parte di stagione con una forza offensiva diversa, ma i cambiamenti nel reparto offensivo non finiscono qui. Massara, infatti, continua a sondare il mercato per cedere Dovbyk, come era successo anche in estate. Inghilterra e Turchia i mercati più caldi anche se dopo l'arrivo di Castellanos il West Ham diventa un'ipotesi difficile. Non solo attacco, però, perché Gasp ha chiesto anche un difensore. Disasi è il nome preferito ma servirebbe un investimento vista l'impossibilità del Chelsea di lasciare partire calciatori in prestito. Il sacrificato nel reparato arretrato potrebbe essere Ghilardi, che i giallorossi cercherebbero in prestito (l'obbligo di riscatto della Roma scatta al primo punto conquistato dal club a partire dal primo marzo). Più fredde, al momento, le piste per il centrocampo. Gasp vorrebbe aspettare per un eventuale partenza di Pisilli con Frendrup che resta il nome preferito ma il Genoa lo vende solo a titolo definitivo. Il mercato è appena iniziato, ma sono già pronti i primi botti.