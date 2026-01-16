Sprint d'attacco

IL TEMPO (L. PES) - Rivoluzione d'attacco. Due colpi e ancora tanto lavoro da fare per il presente, ma, anche per il futuro. Le richieste di Gasperini si intrecciano con il lavoro di Massara e con gli investimenti dei Friedkin. Robinio Vaz e Malen rappresentano l'inizio della girandola che alla fine del mese potrebbe vedere completamente cambiato il volto del parco attaccanti giallorosso. Il francese percepirà 700mila euro per i primi mesi del suo contratto e poi vedrà il suo stipendio alzarsi a 1.2 milioni l'anno, mentre, l'olandese è già pronto a partire titolare contro il Torino. La vicenda Zirkzee, poi, è tutt'altro che tramontata, sia nella testa del calciatore che in quella del club che insiste per portarlo nella Capitale. Da Manchester ancora nessun segnale ma dopo l'insediamento di Carrick non sono escluse novità nei prossimi giorni. Massara aveva trovato gli accordi sia con i Red Devils che con l'ex Bologna e attendeva solo di finalizzare l'operazione. Ora alcune cose sono cambiate e per questo a Trigoria si continua a lavorare sulle cessioni. Questione di dettagli il passaggio di Baldanzi al Genoa e via libera anche per il prestito di Romano allo Spezia. Oltre a lavorare per trovare nuove soluzioni sia a Bailey che a Tsimikas, i giallorossi sono alla costante ricerca di una sistemazione per Dovbyk, fermo dal 6 gennaio. Anche Ferguson potrebbe lasciare la Capitale sebbene l'intenzione sia quella di trattenerlo: l'irlandese piace anche al Napoli. Restano in piedi i dialoghi per Dragusin ma il Tottenham dovrebbe aprire a un prestito con diritto per rendere possibile l'affare.