Spartiacque Roma

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Un altro bivio sulla strada della Roma di Gasperini. La sfida di questa sera contro il Milan rappresenta uno snodo cruciale della stagione giallorossa, che poco dopo il giro di boa può prendere una piega positiva del tutto inaspettata durante la costruzione estiva del gruppo. I rossoneri hanno quattro punti di vantaggio su Cristante e compagni. Che hanno quindi la chance di accorciare notevolmente sull'attuale seconda in classifica. In caso di ko, invece, Allegri scapperebbe a +7 dalla Roma che a quel punto non potrebbe più sognare in grande. Gasperini, rimasto in silenzio alla vigilia ha effettuato un ampio turnover contro lo Stoccarda in Europa League, con l'obiettivo di invertire la rotta negli scontri diretti. In stagione la Roma è andata ko contro Inter, Milan, Napoli, Juventus e Atalanta, mentre ha avuto la meglio su Bologna, Como e Lazio. Il problema dei big match parte da lontano con i numeri dei giallorossi che da tempo sono deludenti. Soltanto 6 vittorie in 30 partite, ed è qui che Gasp è chiamato a dare una sterzata con la sua impronta. Un risultato positivo potrebbe inoltre spingere la proprietà a fare un nuovo sforzo di mercato dopo Vaz e Malen. Gasperini è in pressing su Massara e la dirigenza per avere un'ala sinistra. Gli occhi sono anche su un laterale sinistro. Il mercato però può attendere, la testa a Trigoria è tutta sul Milan.