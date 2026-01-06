Soulé in dubbio, c'è El Shaarawy. Tutti stretti attorno a Dybala

Nel prontuario della Roma che sfida il Lecce a casa sua, la prima istruzione di sabotaggio parla chiaro: attaccare, attaccare, attaccare, in ossequio alla legge del Gasp, ma senza scoprirsi troppo (causa difensori contati). In piena emergenza infortunati, dopo 4 sconfitte nelle ultime 6 partite (di cui 3 fuori casa) e in attesa dei rinforzi invocati da settimane, il tecnico giallorosso vuole iscrivere a referto uomini prima che calciatori. [...] E in una gara che facile non sarà affatto, l'allenatore si affiderà con ogni probabilità ai fedelissimi Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, che potrebbe sostituire dal 1' Matias Soulé (affaticamento), dietro all'irlandese Evan Ferguson, in vantaggio malgrado le perplessità sul suo conto sull'ucraino Artem Dovbyk, al rientro dopo l'infortunio. E così, con l'imperativo categorico di non perdere terreno per la Champions, Gasperini consegnerà le chiavi d'avviamento del gioco d'attacco all'uomo di maggior talento, Dybala, spalleggiato sulla trequarti in caso di forfait di Soulé da un protagonista d'esperienza come El Shaarawy, le cui progressioni sul centro-sinistra potrebbero sparigliare le carte del Lecce. [...] Nel tentativo di accentuare il tasso di pericolosità della squadra e servire a Ferguson (e magari a partita in corso pure a Dovbyk, che lo scorso anno risolse la gara al Via del Mare a tempo scaduto) il classico pallone che basterà spingere in rete per schiodare una partita rognosa come quella di oggi. [...] Gasp dovrà puntare tutto sul trio Celik, Ziolkowski e Ghilardi, mai insieme finora nella stessa partita e dal primo minuto. L'alternativa sarebbe riportare Bryan Cristante al centro della difesa, come visto nella ripresa di Cremona. In questo caso a essere chiamato in causa a centrocampo sarebbe poi Pisilli, fin qui con zero partite da titolare in campionato. [...] Dubbi che Gasperini spera di vincere oggi con il dinamismo dei suoi. Perché, al di là di tutto, i giallorossi devono venire a capo del Lecce per mantenere il passo dei concorrenti. [...] Per restare attaccati al treno servono quindi tre punti contro l'ex Eusebio Di Francesco che è anche l'ultimo allenatore romanista a essersi goduto una gara di Champions League. Un nuovo ko, invece, rischierebbe di gettare la Roma nella sua prima crisi sotto la gestione Gasp, considerate le ultime sconfitte. Un'ipotesi che il tecnico non vuole prendere nemmeno in considerazione. [...]



(Gasport)