Si valuta Ferreira Carrasco. Idea Sauer

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Sistemata la questione centravanti, con gli arrivi di Malen e Robinio Vaz, la priorità assoluta del mercato giallorosso è ora tornata la caccia agli esterni. [...] Non una ricerca facile, ma nemmeno impossibile visto il variegato scenario che soprattutto il calcio europeo, e non solo, è in grado di offrire. E mentre il lavoro prosegue e sono allo studio numerosi profili, alcuni intermediari hanno avuto occasione di proporre al ds Massara l’affare Ferreira Carrasco. [...] Dopo due stagioni e mezzo Carrasco ora ha nuovamente desiderio di rimettersi in gioco nel calcio europeo e i suoi agenti lo hanno proposto in Serie A, prima alla Juventus e poi anche alla Roma. Dopo un iniziale “no, grazie” nelle ultime ore a Trigoria si sta valutando la convenienza dell’affare, sponsorizzato internamente anche dall’amico Hermoso: il calciatore arriverebbe a costo zero, liberandosi anzitempo dal contratto che lo lega al club arabo e con un ingaggio assolutamente compatibile con i parametri giallorossi, visto il cospicuo incasso delle ultime stagioni (ha percepito 14 milioni a stagione a Riad). Da un profilo esperto over 30 ad un’altra giovane promessa. Perché la Roma, dopo Robinio Vaz, ha messo gli occhi sul talentuoso esterno del Feyenoord, classe 2005, Leo Sauer. Vent’anni compiuti a dicembre, il ragazzo di Bratislava, con due reti e due assist in stagione, si avvicina molto ad una versione slovacca del Saelemaekers transitato a Trigoria nella passata stagione. [...] Infine Massara è al lavoro per interrompere i prestiti di Bailey e Tsimikas. Ferguson, cercato anche dal Celtic, spinge per rimanere ma il suo futuro rimane in bilico.