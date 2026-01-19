Scontri tra tifosi romanisti e fiorentini: autostrada in tilt, indaga la Digos

IL TEMPO (L. GARBATO) - Alcuni tifosi della Fiorentina hanno trovato il modo peggiore per commemorare la scomparsa del loro presidente Rocco Commisso, avvenuta appena tre giorni fa: prendersi a sprangate con altri della Roma in mezzo alla strada.

L'incredibile e ingiustificabile episodio è avvenuto ieri intorno alle 12.30 in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio in prossimità di Bologna, sull'autostrada A1. I supporter della squadra gigliata erano in viaggio verso Bologna, quelli giallorossi in direzione Torino e un primo contatto sarebbe avvenuto presso l'autogrill Cantagallo, molto conosciuto dai tifosi di tutta Italia che seguono le loro squadre in trasferta.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora abbastanza nebulose, dopo le schermaglie nell'area di sosta, i tifosi avrebbero proseguito ad insultarsi e minacciarsi anche dopo aver ripreso i rispettivi spostamenti, fino al chilometro 195 in direzione Ancona, quando la situazione sarebbe precipitata tanto da far decidere a molti di fermare le proprie macchine sulla corsia d'emergenza per regolare i conti. Le immagini delle telecamere fisse, ora al vaglio degli inquirenti, mostrerebbero decine di vetture ferme e circa duecento soggetti incappucciati, alcuni con il volto coperto da maschere nere, che armati di spranghe, caschi e assi di legno se le danno di santa ragione.

Con il traffico congestionato a causa della mega-rissa e delle auto in sosta sul ciglio dell'autostrada, si è reso necessario l'immediato intervento sia della Polizia stradale sia della Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali). Il faccia a faccia tra le due fazioni è comunque durato diversi minuti e alla fine dei tafferugli, oltre ai guai fisici riportati da alcuni partecipanti, si sono registrate anche diverse auto danneggiate.

La Polizia di Bologna ha prontamente avviato le indagini per individuare i responsabili che potrebbero essere scovati anche grazie ai tanti filmati che circolano in rete e alle testimonianze dirette di alcune persone presenti sul luogo del fattaccio.