Scontri sull'A1 con mazze e martelli: guerriglia tra ultras viola e romanisti

Una scena, quasi, da Far West sull'Autostrada tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio. Intorno alle 12.30 gli ultras della Fiorentina (diretti al Dall'Ara) hanno incontrato quelli della Roma in viaggio verso Torino. Circa 200 le persone coinvolte negli scontri al chilometro 195, teatro della guerriglia le corsie d'emergenza e piazzole di sosta. [...]

I tifosi sono scesi dalle auto e si sono affrontati con mazze, martelli, spranghe e caschi creando disagi al traffico. Danneggiati anche alcuni veicoli che poi sono stati individuati dalla Polstrada di Modena, una delle tre macchine fermate aveva diversi danni ai vetri e alla carrozzeria. Durante i tafferugli forse è stata anche rubata una bandiera appartenete ai gruppi organizzati della Curva Sud che però hanno riempito il settore ospiti dello stadio di Torino. [...] Nessuna traccia di un altro stendardo che potrebbe essere finito nelle mani dei toscani.

Il tutto è durato pochi minuti, poi le auto sono ripartite, prima dell'intervento delle forze dell'ordine avvertite dagli automobilisti. La polizia di Bologna ha già visionato le telecamere di sorveglianza per identificare i protagonisti degli scontri. Nessuna segnalazione di persone ferite, almeno per il momento. [...]

Anche tre anni fa i gruppi si incontrarono sull'autostrada dando vita ad un lancio di oggetti seminando il panico. II Viminale, in quel caso, aveva vietato le trasferte per due mesi ad entrambe le tifoserie. [...] Nei prossimi giorni sono attese le decisioni che molto probabilmente saranno simili. A rischio c'è sicuramente quella di Udine del 2 febbraio nonostante la storica amicizia tra le due tifoserie.

