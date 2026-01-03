Scamacca di punta, Bellanova ancora out

L'allievo Palladino contro il maestro Gasperini. Per la sesta volta saranno avversari, dopo i precedenti con Monza e Fiorentina del tecnico campano nello scorso triennio. L'allenatore dell'Atalanta non avrà Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa d'Africa, oltre all'indisponibile Bellanova. [...] Dea che dovrebbe schierare in porta Carnesecchi, alla sua centesima in nerazzurro, difesa coi veterani Djimsiti, Hien e Kolasinac, corsie laterali coperte dagli ex Zappacosta e Zalewski (unico acquisto estivo tra i probabili titolari di stasera), mediana con De Roon e Ederson e davanti

Scamacca (ex giallorosso a livello giovanile) con De Ketelaere e uno tra Pasalic

e Samardzic da trequartista. [...]

(Il Giorno)