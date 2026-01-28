Roma, ultime trattative: anche il Napoli su Fortini. Carrasco solo in prestito

[...] In attesa di sciogliere le ultime riserve sulla formazione, il tecnico aspetta novità dal ds Frederic Massara. Due i fronti aperti: a Gasp serve un terzino sinistro - in caso di uscita di Tsimikas - e un esterno d'attacco. Ma i tempi sono sempre più stretti e non è impossibile che il mercato finisca qui.

Il profilo individuato per la difesa è quello di Niccolò Fortini della Fiorentina, su cui è forte l'interesse del Napoli. La prima offerta (8 milioni più 2 di bonus) è stata rifiutata. La richiesta è di 15 milioni nonostante il club viola sappia che il calciatore non ha intenzione di rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2027, e abbia come obiettivo numero uno il trasferimento in giallorosso. La Roma conosce bene la situazione ed è disposta ad aspettare il mercato estivo - con il rischio di un'asta - per affondare il colpo alle proprie condizioni. Messaggio alla Fiorentina: la proposta è sempre valida, fateci sapere se la accetterete già a gennaio. L'alternativa, Moller Wolfe del Wolverhampton, è ormai un ricordo. Troppo alti i costi. [...]

Dopo Malen e Robinio Vaz, manca solo l'esterno. I nomi sondati sono tanti, Yannick Carrasco dell'Al-Shabab, Leo Sauer del Feyenoord e Mika Godts dell'Ajax. Il primo può arrivare in prestito. Per gli altri due, giovani di prospettiva, servono più di 25 milioni di euro. [...]

(La Repubblica)