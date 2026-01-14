Roma-Torino: la moviola dei quotidiani. Sempre in controllo Bonacina

Una direzione di gara positiva quella di Kevin Bonacina in Roma-Torino di Coppa Italia. Il giovane direttore di gara controlla la partita senza difficoltà. Eccessivo il giallo a Lazaro per il contatto su Wesley, per il resto prestazione sufficiente.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 7

All'8' contatto llkhan-Soulé: semplice contrasto, niente giallo, giusto così. Al 14' corretta l'ammonizione a Rensch su Gineitis: non é spallata ma ginocchiata e non è da rosso per mancanza di due parametri. Giusto anche il giallo ad Aboukhlal su Balley al 23'. Sviluppo regolare, come poi nelle reti successive, nei gol di Adams. Al 3' st, eccessivo il giallo a Lazaro nel duello con Wesley per impatto sul pallone. Al 29' dubbio su un fallo non fischiato a Celik su Ismajli (che poi si infortuna nella dinamica dell'azione)

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Tiene la partita sopra la sufficienza il giovane Bonacina, Rocchi rischia la designazione dopo gli errori di Cremonese-Cagliari della scorsa settimana, la scommessa gli va bene, non incide, se non per sbavature. Discreto il tecnico, disciplinare adeguato, ha però un brutto vizio, quello di spiegare sempre con un attimo di ritardo, così da non dare sicurezza e forza alle sue decisioni. I numeri: 27 falli fischiati e quattro ammoniti. Se mai ce ne fosse bisogno, chiariamo la bontà del primo giallo della partita, quello per Rensch: commette fallo su Gineitis che sta andando verso Svilar, il Torino protesta perché vuole qualcosa in più ma non può essere Dogso, al fianco di Gineitis c'è Celik che può "coprire" la porta. Non è difficile la valutazione dell'assistente Cipressa sulla prima rete di Che Adams: al momento del passaggio di Vlasic, infatti, l'attaccante scozzese è tenuto in gioco da Ziolkowski e anche da Celik, anche in maniera abbastanza netta. Corretti anche gli altri tre gialli: Aboukhlal ferma una ripartenza di Bailey; Lazaro con il piede teso mentre Wesley sta calciando il pallone; Ghilardi commette un fallo tattico su Njie. Nell'occasione, Njie si rialza e chiede il giallo. Ecco le imprecisioni:giallo anche per lui, come prevede il regolamento? Invece no.

IL MESSAGGERO - VOTO 6

Controlla la partita senza paterni, anche nel momento nel quale c'è un accenno di nervosismo. Sempre vicino all'azione, fischia senza protagonismi particolari. E di questi tempi è un merito.

TUTTOSPORT

Bonacina torna ad arbitrare il Torino: è addirittura il sesto precedente tra l'arbitro bergamasco e i granata, in sole 14 partite totali tra Serie A e Coppa Italia. Dal punto di vista tecnico, Kevin Bonacina fischia il giusto e mantiene una soglia del fallo costante quasi per tutta la partita, uscendo bene da un match tutto sommato corretto. Il primo episodio della serata dell'Olimpico già dopo pochi minuti, con il contatto tra Rensch e Gineitis, che si stava in volo verso l'area giallorossa. Bonacina che non valuta parla-ne come una chiara atto di gol e ammonisce l'olandese. La decisione è sostenibile, considerando che Celik avrebbe po-tuto recuperare sul centrocampista georgiano. Netto il giallo per Aboukhlal, che interrompe una ripartenza potenzialmente pericolosa di Bailey. Poco dopo il gol di Hermoso, è eccessiva l'ammonizione per Lazaro: è Wesley ad andare verso l'ex Inter e Newcastle, non il contrario.