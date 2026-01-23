Roma-Stoccarda: la moviola dei quotidiani. Brooks arbitra all'inglese, giusto non concedere il calcio di rigore su Wesley

La Roma batte 2-0 lo Stoccarda e balza al sesto posto della classifica di Europa League. Arbitro della gara l'inglese John Brooks (6.5) che non ha particolari situazioni difficili da gestire e dirige la gara all'inglese, lasciando correre il gioco e con poche ammonizioni. Giusto, poi, non concedere calcio di rigore ai giallorossi su Wesley.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – VOTO 7

Partita gestita bene dall'inglese Brooks, che fa giocare il giusto e non eccede in personalismi. Sostanzialmente corretti i cartellini, anche quello a Hoeness nel finale. A essere pignoli ne manca uno a Wesley per simulazione in area di rigore.

CORRIERE DELLO SPORT – VOTO 6,5

Tanti falli ignorati, diversi gialli lasciati passare. Però è rimasto credibile, direzione più o meno uniforme e questo gli ha permesso di portarla a casa. Non è da calcio di rigore la situazione in cui Wesley va giù nell'area dello Stoccarda. Dal replay si vede chiaramente che il contatto, se c'è, è lieve. In Italia Wesley sarebbe stato ammonito per simulazione.

IL ROMANISTA – VOTO 6

Arbitra all'inglese il signor John Brooks e non potrebbe essere altrimenti. Lascia giocare molto, corre e segue da vicino l'azione e gestisce la prima frazione con il giusto metro. Pochi gli episodi. Nella ripresa un paio di punizioni poco fuori dal limite dell'area contestate dalla Roma. Rischia il cartellino Undav per un intervento su Celik, mentre, lo stesso turco spende il suo giallo per fermare una ripartenza di Leweling. Nel complesso una direzione tranquilla che non ha avuto bisogno del VAR.

IL TEMPO

In una partita senza episodi cruciali nelle due aree di rigore, Brooks esce con uno stile tutto suo all'inglese e con una soglia tecnica ondivaga. Va bene adottare una soglia del fallo alta, ma, l'inglese eccede in alcuni casi. Anche dal punto di vista disciplinare l'inglese mantiene una soglia alta, pur partendo con un giallo in avvio per Mittelstadt. Dopo quel momento, decide di mantenere in mano l'intensità del match senza utilizzare ulteriori cartellini fino a fine partita. Giuste anche le due ammonizioni nel finale. Pochi dubbi invece sul contatto Jeltsch e Wesley nell'area di rigore: è il terzino brasiliano a lasciarsi andare e fa bene Brooks a non fischiare il penalty per la Roma.