ROMA-SASSUOLO: le probabili formazioni dei quotidiani. Tsimikas a sinistra, in attacco Dybala e Soulé dietro Ferguson

Alle 18:00 la Roma scenderà in campo in casa contro il Sassuolo per continuare la rincorsa alla parte alta della classifica. I giallorossi possono continuare la corsa per le prime quattro posizioni, ma oggi Gasperini dovrà fare i conti con molte assenze. Secondo i quotidiani, il tecnico di Grugliasco si affiderà al tridente composto da Dybala, Soulé e Ferguson.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson.
GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson.
IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson.
IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson.
IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson.