Roma, ricomincio da due

Gasperini ha due attaccanti in più. Finalmente due centravanti a disposizione, dato che Ferguson e soprattutto Dovbyk sono al momento indisponibili. [...]

Gasperini si lamenta per la tempistica. Gli erano stati promessi Raspadori a inizio 2026 e Zirkzee a metà gennaio. Non è stato così e il primo arrivo è stato il diciottenne Vaz. Ora, vorrebbe anche l'esterno offensivo di piede destro per completare il reparto. Massara - curioso di sapere se lo United si farà vivo per Zirkzee magari abbassando la richiesta - sistemerà Baldanzi al Genoa, poi cercherà di piazzare - via Brighton - Ferguson. Che però non vuole andar via.

(corsera)