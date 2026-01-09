Roma-Raspadori, ci siamo. E si avvicina anche Zirkzee

LEGGO (F. BALZANI) - Su Trigoria è tornato il sereno e Gasperini ora può sorridere di nuovo. Giacomo Raspadori, infatti, si appresta in queste ore a diventare un calciatore della Roma dopo il rilancio dei Friedkin. L'attaccante ex Napoli ieri ha accettato la proposta giallorossa dopo gli iniziali tentennamenti e a breve arriverà nella capitale per firmare un contratto da circa 3,8 milioni. L'accordo con l'Atletico Madrid era blindato da tempo e prevede la formula del prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto a 18,5. Ma Raspadori è stato anche rassicurato sul futuro: se tutto andrà bene, la Roma lo riscatterà anche per evitare di pagare una penale inserita nell'affare. Gasp intende utilizzarlo sia da punta centrale che da esterno a sinistra. E l'arrivo dell'azzurro non sarà l'unico alla corte di Gasperini che nell'incontro con la proprietà (a cui ha fatto seguito anche una lunga telefonata con Dan Friedkin) ha chiesto altri acquisti: un centrocampista, una punta, un esterno offensivo di prospettiva e un difensore. Il tecnico è stato rassicurato su Zirkzee per il quale Massara alzerà il pressing nei prossimi giorni. L'olandese, nonostante l'esonero di Amorim, spinge ancora per tornare in Italia e lo ha ribadito al Manchester che con la Roma aveva già un accordo di massima per un prestito con riscatto vincolato alla Champions di circa 38 milioni. Per l'ex Bologna è pronto un contratto fino al 2030 da circa 3,5 milioni a stagione. E una mano stasera potrebbe arrivare da El Aynaoui: in caso di successo del suo Marocco sul Camerun, infatti, Mbeumo tornerebbe in anticipo a Manchester permettendo ai Red Devils di velocizzare l'uscita di Zirkzee. Per l'altro esterno si attendono le uscite di Baldanzi (a un passo dalla Fiorentina) e Bailey. Piacciono Godts dell'Ajax e Schjelderup del Benfica. Più in salita la pista Gudmundsson. Così come a centrocampo si seguono Frendrup e Freuler. Da monitorare anche Xaver Schlager in scadenza di contratto col Lipsia. Per la difesa passi in avanti per avere in prestito Dragusin del Tottenham. Non solo mercato però perché domani la Roma scenderà in campo contro il Sassuolo dell'ex Matic e non mancano le defezioni. Oltre a Ndicka, El Aynaoui, Dovbyk, Bailey, Pellegrini e Baldanzi rischia il forfait pure Wesley colpito da attacco influenzale.