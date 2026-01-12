Roma-Raspa, ore contate: club spazientito, agente a Madrid. Malen il piano B

Giacomo Raspadori sta facendo perdere la pazienza alla Roma. Jack sta infatti pensando di tornare al Napoli, la stessa squadra lasciata in estate poiché giocava poco. Per farlo ha dunque messo in stand-by i giallorossi, che gli avrebbero garantito titolarità, centralità e uno stipendio da circa 4 milioni a stagione. Un rebus che a Trigoria fanno difficoltà a comprendere. [...] La Roma adesso è stanca e nessuno si spiega la scelta che riporta al Napoli. Scelte di vita, ma, i giallorossi non possono attendere in eterno. Ora a Massara serve una risposta definitiva, il tempo è scaduto ed è anche per questo che il suo agente oggi sarà a Madrid. L'alternativa ha un nome e cognome: Donyell Malen. Ventisei anni, attaccante dell'Aston Villa arrivato un anno fa per 25 milioni di euro dal Borussia Dortmund e che però non è riuscito ad incidere. La Roma tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, stessa formula di Bailey.

Resta sullo sfondo Joshua Zirkzee che anche ieri è rimasto in panchina nella sfida persa in FA Cup. In attesa del nuovo allenatore, anche il traghettatore Fletcher lo ha utilizzato con il contagocce. Lo United ha congelato tutto, la Roma aspetta, il giocatore spera. Massara lavora sotto traccia anche per Robinio Vaz, operazione complicata ma non tramontata. Non è chiuso neanche il discorso Dragusin con il Tottenham.

(corsport)