Roma, offerta per Lang. Conte è disposto a darlo: c'è interesse per Ferguson

La Roma piomba su Noa Lang. L'esterno olandese, acquistato a luglio dal Napoli per 27 milioni più 3 bonus, è diventato all'improvviso uno dei pezzi pregiati del mercato invernale. La fila è lunghissima e gli estimatori sono cresciuti a ritmi vertiginosi nel momento in cui la sua posizione è divenuta più chiara: ora è in uscita. [...] Mercoledì, dopo la sostituzione al 58' contro il Parma e una smorfia di insoddisfazione, il mercato ha spalancato le porte. E la Roma s'è inserita. [...] Il Napoli, intanto, fa il prezzo per cederlo a titolo definitivo: 27 milioni di euro, senza bonus. l'idea, se proprio l'attaccante deve andare, è rientrare nell'investimento e soprattutto sbloccare il mercato, costretto entro i limiti del saldo zero. Con la Roma s'è parlato di nuovo di Evan Ferguson, centravanti che resta nel mirino del club azzurro insieme con En-Nesyri, e ciò significa che magari potrebbe venire fuori anche una formula alternativa. Di certo i giallorossi dopo aver speso 52 milioni per Robinio e Malen non possono sborsare ora altri 27 milioni, non senza un prestito con riscatto in estate. Nulla è escluso e a questo punto giocherà un ruolo decisivo anche la volontà di Lang: è la chiave del mercato del Napoli e potrebbe diventarlo anche della Roma. I colloqui proseguono su più fronti e gli agenti di Noa sono attivissimi: la prossima settimana sarà decisiva. [...] A Trigoria lo sanno bene: l'arrivo di Lang, inevitabilmente, aprirebbe la porta alle valigie di Bailey, destinato a rientrare all'Aston Villa. [...] Se Ferguson dovesse salutare, allora la Roma sarebbe pronta a cambiare marcia negli ultimissimi giorni di mercato: il lungo stop di Dovbyk impone riflessioni profonde e la dirigenza dovrebbe andare alla ricerca di un numero 9 low cost, un vero affare per poter rimpiazzare l'irlandese che a Gasp non fa impazzire. Massara osserva con attenzione lo stallo tra Manchester United e Zirkzee. Un'impasse che può trasformarsi in opportunità [...]

