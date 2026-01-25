Roma-Milan, notte da Champions: Dybala la miccia per accendere Malen. Cristante d'assalto

Gasperini su Paulo Dybala è stato chiaro e, se la Joya sta bene gioca sempre. A Torino, inoltre, ha già dimostrato di avere una connessione magnifica con Donyell Malen. Per scardinare la difesa del Milan, il tecnico si affiderà proprio a loro due. [...] Dybala è da tempo che va alla caccia di una serata da protagonista all'Olimpico, dove il suo ultimo gol risale al 22 dicembre 2024. Avrà dunque modo di riprendersi la rivincita dopo il rigore sbagliato all'andata e il successivo infortunio. Stasera l'argentino cercherà di ricreare quella connessione con Malen. Gasperini schiererà tutto il suo potenziale offensivo con Soulé a supporto di Dybala e dell'olandese. Adesso l'allenatore della Roma inizia a crederci davvero in una vittoria, come dimostrano anche le scelte conservative di giovedì in Europa League. Se poi non giocherà Soulé, toccherà a Lorenzo Pellegrini, con la decisione che verrà presa solo all'ultimo visto che in settimana sono stati provati entrambi. C'è anche un'altra opzione nella testa di Gasp, che è quella di alzare Bryan Cristante per togliere fiato a Modric. Mossa che il tecnico ha adottato spesso con squadre con il centrocampo a 5 che hanno un perno in mezzo. Tutto perché la gara di stasera, Gasperini la vuole vincere.

(gasport)