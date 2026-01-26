Roma-Milan: la moviola dei quotidiani. Netto il rigore per mano di Bartesaghi, non punibile il tocco di Pulisic

L'attesissimo big match tra Roma e Milan si conclude con il risultato di 1-1 (a segno De Winter e Pellegrini) e i giallorossi tornano a pareggiare dopo 35 partite. I rossoneri restano al secondo posto in classifica con 47 punti, mentre i giallorossi agganciano il Napoli in terza posizione a quota 43. Prestazione positiva dell'arbitro Andrea Colombo (6.25), il quale ha assegnato correttamente il penalty alla formazione giallorossa in seguito al braccio largo di Bartesaghi sulla sponda di Celik. Giusto non concedere il rigore sul tocco di mano di Pulisic, dato che l'arto del calciatore statunitense era lungo il corpo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6.5

[...] Al 17', Gabbia su Malen: trattenutina (ina), poco per un rigore. [...] Al 27' st, Bartesaghi ha il braccio sempre fuori sagoma e punibile: rigore. Al 43', Pulisic raggiunto da una pallonata sulla mano sinistra: il braccio è lungo la sagoma, giusto proseguire.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6.5

[...] Non ha lasciato passare nulla, ha evitato di farsi coinvolgere dai giocatori (il giallo a Maignan, che continuava a perdere tempo, è emblematico), ha fischiato con sicurezza un rigore chiaro, ha lasciato giocare su una caduta in area di Malen senza dover ricorrere al sostegno del giallo per (finta) simulazione. [...] Cross di Çelik, Bartesaghi lo affronta con entrambe le braccia aperte, parallele al terreno, il pallone finisce proprio sulla sinistra, larghissima, inevitabile fischiare il penalty. [...] Gabbia trattiene per il braccio sinistro Malen che è già un po’ sbilanciato, Colombo fa proseguire dopo la caduta in area: contrasto considerato di gioco. Sul finire del match, Wesley crossa, pallone sulla mano di Pulisic che tocca con la mano sinistra: non punibile, braccio vicino e parallelo al corpo.

IL TEMPO - VOTO 6

Bene Colombo in una partita difficile, caratterizzata da una grande intensità e un forte nervosismo, vedendo bene nell'episodio del penalty direttamente in campo. Un altro segno della grande crescita del lombardo, che proprio all'Olimpico aveva vissuto forse la peggiore serata della sua stagione, in occasione di Lazio-Juventus nel corso del girone d'andata. Partiamo dall'episodio chiave: il rigore concesso alla Roma nel secondo tempo per il fallo di mano di Bartesaghi. Il braccio del terzino è davvero molto largo ed è punibile nonostante la distanza ravvicinata rispetto al tocco di Celik: fa bene Colombo a concedere il penalty. Non c'è rigore, invece, in occasione del tocco di braccia di Pulisic sul cross di Wesley: l'arto dell'ex Chelsea è attaccato al corpo. La Roma chiede un calcio di rigore anche nel primo tempo in occasione di un contatto tra Gabbia e Malen, ma è davvero poco per un penalty: fa bene Colombo a lasciar giocare. La soglia disciplinare è abbastanza alta, come dimostrano le decisione di non ammonire Manu Koné in apertura di partita per il fallo su Leao e Fikayo Tomori per una trattenuta su Robinio Vaz. Giusto, invece, il giallo per Adrien Rabiot a inizio secondo tempo: il centrocampista francese tenta di calciare il pallone, già nelle mani di Svilar. Inevitabile anche l'ammonizione per Zachary Athekame: lo svizzero trattiene la maglietta di Wesley e interrompe una promettente azione da gol della squadra di Gasperini. Pochi dubbi sul gol di De Winter, che salta di testa senza commettere falli sul cross di Luka Modric. Lo stesso centrocampista croato viene ammonito a seguito di uno screzio con Robinio Vaz. In occasione del rigore, invece, è Maignan il destinatario del giallo, protagonista di un comportamento antisportivo, tardando la battuta del penalty.

IL ROMANISTA - VOTO 6

[...] Arbitra, si direbbe all’inglese, ma potremmo anche sostenere che ormai quel tipo di arbitraggio ha varcato la Manica e l’Europa centrale. Finalmente. [...] Al 17’ Malen cerca di andar via in area di rigore a Gabbia che lo trattiene leggermente in volo. Oggettivamente poco per il metro imposto da Colombo per concedere la massima punizione. [...] Episodio chiave al 27’: Bartesaghi allarga braccio e mano su una sponda di Celik su cross di Wesley. Rigore netto e cartellino per proteste per Maignan (che lo meritava da mezz’ora per le perdite di tempo). E da qui in poi si perde un po’ Colombo che cambia il suo arbitraggio, inizia a fischiare di più spezzettando il gioco. A 2’ dal termine altro tocco di mano in area rossonera: ancora Wesley da distanza ravvicinata impatta sul braccio di Pulisic non troppo largo. Un rigore è poco, forse, due son troppi.