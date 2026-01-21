Roma, lo stadio dei sogni

Partiamo dai numeri secchi: 60.605 spettatori (3.237 per tifosi ospiti), 37 mesi per costruirlo, un miliardo e 377,4 milioni di euro il fabbisogno finanziario, due parchi da quasi 120 metri quadri totali, 2.280 parcheggi per auto nelle adiacenze e 2.897 lungo i nodi di scambio, tre ponti e un indotto totale che supera i 3,3 miliardi di euro. Il progetto stadio della Roma, così come depositato lo scorso 21 dicembre in Campidoglio dalla società giallorossa, si può riassumere con questi pochi numeri. Dietro però c'è molto di più (...) Per inciso, il solo progetto depositato è già costato oltre 26 milioni di euro (portando a 32,7 milioni il totale dei soldi spesi dai Friedkin per lo stadio fra il 2021 e il 2025) e quello esecutivo ne costerà poco meno: 25,5. Poi ci sono tasse varie, contributi, spese tecniche, imprevisti. E il totale aniva a sfiorare il miliardo e 48 milioni di euro. Cui va aggiunta l'Iva (204,5 milioni). La copertura economica di questo miliardo e 300 milioni arrivera da un mutuo bancario «da erogare durante il periodo di costruzio-ne 2027-2030» per 600 milioni; da un finanziamento di 205,3 milioni per sostenere il conto dell'Iva e da un capitale sociale (tradotto: quello che ci mettono i Friedkin di tasca loro o eventuali futuri soci) per 572,1 milioni di euro. Passiamo ai ricavi. Le tabelle del conto economico partono dalla data di apertura dello stadio, fissata nel 2031. Quell'anno, incassi per 153,6 milioni di euro; l'anno dopo 156, poi 159; 162 nel 2034 e 165 nel 2035. Di questi incassi (usiamo per comodità solo il primo anno di funzionamento), 118 milioni vengono da biglietti e abbonamenti; 7,7 dai diritti sul nome dello stadio (naming rights); 4,5 da cibi e bevande, un milione dal merchandise; 3,1 dalla gestione dei parcheggi; 7,8 dalle sponsorizzazioni; 3,5 dal museo e 6,5 milioni circa da altri event. Il risultato netto atteso dalla società giallorossa, tolto i costi del personale, le manutenzioni, gli ammortamenti, le tasse e i mutui, è 60 milioni di euro.

La Roma poi ha depositato anche il testo (in bozza, ovviamente) della convenzione, cioè del contratto che, per 90 anni, legherà il destino dello stadio a quello delle aree di Pietralata. L'accordo giuridico è essenzialmente basato sul diritto di superficie cioè, in questo caso, il Comune, mantenendo il diritto di proprietà dei terreni, cede alla Roma il diritto di costruirvi sopra e gestire i proventi del costruito. Come detto, it contratto e it diritto di superficie varranno 90 anni. Il valore della cessione del diritto di superficie è stimato in 13 milioni 750mila 310 euro. (...) La Roma, che creerà un'apposita società di scopo per lo stadio, avrà la «facoltà di concedere in locazione» lo stadio, i parcheggi, il bar. (...) Come detto, il computo finale del totale degli spettatori è di 60.605 persone. La curva sud ne potrà ospitare 22.769, la struttura sarà più alta rispetto alla nord di 9 metri e tutti i 22 ingressi saranno ispirati ai 22 rioni storici della città, da Trevi a Prati. Nella nord posti saranno 7.163 piu 3.237 posti per i tifosi ospiti. (...)

(Il Messaggero)