Roma eliminata dal Torino al 90', non basta il gol di baby Arena

LEGGO (F. BALZANI) - Il Toro incorna ancora la Roma. E stavolta il ko costa la coppa Italia nonostante la bella favola del 16enne Arena . La squadra di Gasperini, in piena emergenza offensiva, va sotto tre volte e non riesce a scardinare la difesa granata mostrando una confusione che di solito non si vede in campionato. Nel primo tempo la squadra di Baroni fa subito la voce grossa, ma ci pensano prima Svilar e poi Ghilardi a mettere una toppa sui singhiozzi di Ziolkowski. Dall'altra parte Pisilli impegna seriamente Paleari ed El Shaarawy spreca con un pallonetto praticamente impossibile. Ad andare in vantaggio così è il Torino che al 35' trova un bel diagonale di Che Adams all'angolino. Gasperini corre ai ripari e inserisce sia Ndicka che Hermoso. Lo spagnolo trova il pareggio dopo nemmeno 30 secondi con un movimento da bomber dopo l'assist di Pisilli. Sembra il momento biondo per dare il colpo del ko, ma è ancora il Torino ad andare in vantaggio. Ancora con Che Adams che al centro dell'area trova il reparto impreparato, Svilar compreso. Nel finale Gasperini da fondo a tutte le risorse, compreso Antonio Arena. Sedici anni e un futuro da predestinato. Lo si vede subito quando l'italo-australiano cresciuto al Pescara incorna alla perfezione il cross di Wesley per il pari che infiamma l'Olimpico compreso Robinio Vaz presente in tribuna. Anche stavolta però è la difesa a fregare Gasp. Svilar non trattiene un pallone semplice e a bucare la porta giallorossa al 90' è Ilkhan. Una notte amara e con troppe distrazioni. Una mano arriverà dal mercato. «Non sono deluso dalla prestazione ma del gol preso al 90'. Se non ci fosse stata sarebbe stata una partita molto positiva. Sono felice per Arena», le parole di Gasperini a fine partita.