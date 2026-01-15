Roma: ecco il 9

Uno dopo l'altro, due colpi a sole 24 ore di distanza. Ricky Massara risponde così alle lunghe attese dei giorni precedenti, portando a casa anche Donyell Malen dopo averlo già fatto con Robinio Vaz. [...]

Ieri verso le 21.30, dunque, è sbarcato a Ciampino anche Malen, in formato all-black, l'attaccante olandese che arriva dall'Aston Villa in prestito oneroso (2,3 milioni) con obbligo di riscatto già fissato a 28 in caso di qualificazione della Roma alle prossime coppe europee. Insomma, a meno che la Roma non crolli, Malen è destinato a restare nella Capitale ancora a lungo (con un ingaggio che supera assai i 4 milioni).

Gasperini ci ha parlato nei giorni scorsi, per fugare gli ultimi dubbi del giocatore.

L'olandese può giocare sia centravanti sia esterno (come fa del resto con l'Olanda, dove forma il tridente con Gapko e Depay), ma è nella prima posizione che si trova meglio e dove vuole proseguire la sua carriera. E Gasp gli ha garantito che lo utilizzerà soprattutto lì, da centravanti. Che poi è l'aspetto per cui ha deciso di andare via dall'Aston Villa, visto che giocava meno del previsto e spesso in altra posizione.

Ma ieri è stato anche il giorno di Robinio Vaz, arrivato dal Marsiglia a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Vaz (che ha scelto la maglia numero 70) ha svolto le visite mediche di rito, firmato il contratto fino al 2030 (a circa 1,5 milioni di euro a stagione, con la possibilità di uno stipendio che può crescere nel corso degli anni) e fatto le prime foto di rito a Trigoria, dove inizierà ad allenarsi già oggi. [...]

Su Zirkzee, invece, bisognerà eventualmente aspettare gli ultimi giorni di mercato. Del resto ad oggi la Roma ha ben 4 centravanti in rosa, considerando che per Dovoyk non stanno arrivando offerte invitanti e che Ferguson ha scelto di restare a Roma. Di conseguenza, se la Roma non riuscirà a far uscire nessuno dei due è praticamente impossibile che la porta per Zirkzee possa riaprirsi. In caso contrario, dipenderà anche dalle condizioni del Manchester United. [...]

(gasport)