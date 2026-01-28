Roma all'ultimo metro

IL TEMPO (L. PES) - Tra Europa e mercato si decide il futuro della Roma. Domani ad Atene i giallorossi giocano l’ultima gara della fase campionato contro il Panathinaikos, per cercare di strappare il pass diretto agli ottavi di finale. Cosa che in Europa League è successa solo una volta nelle ultime cinque partecipazioni, nella stagione 2020-21 quando la Roma di Fonseca chiuse al primo posto il girone con Young Boys, Cluj e CSKA Sofia. Saltare il turno dei playoff sarebbe un grande vantaggio sia a livello economico che sportivo. Evitare due gare impegnative darebbe a Gasperini l'opportunità di preparare le sfide di campionato con maggiore serenità. Soprattutto perché tra febbraio e marzo arriveranno i due scontri diretti con Napoli e Juve che saranno cruciali nella corsa alla Champions.

Il tecnico chiederà un ultimo sforzo alle seconde linee, vista la vicinanza con la trasferta di Udine, anche se non mancano i problemi anche tra le seconde linee. Evan Ferguson, infatti, si è allenato a parte in vista della trasferta in Grecia, alle prese col dolore alla caviglia sinistra dove aveva subito un colpo nel finale del match contro lo Stoccarda. L'irlandese, probabilmente, dovrà stringere i denti per l'ultima in Europa, essendo l'unico centravanti a disposizione di Gasperini. El Shaarawy, infatti, ne avrà ancora per una settimana circa e Dybala dovrebbe riposare, visto che anche lui aveva accusato un fastidio al ginocchio nel secondo tempo della sfida col Milan. Recuperato invece Rensch che si candida per una maglia da titolare ad Atene. Pronto a tornare anche El Aynaoui che con l'assenza di Koné tornerà a mettere minuti con la maglia giallorossa.

Oggi la squadra partirà per la Grecia dove svolgerà la rifinitura mentre a Trigoria,

nell'allenamento di ieri, è venuto a far visita il campione d'Italia del 2001, nonché attuale ct della Turchia, Vincenzo Montella. Per l'aeroplanino anche uno scatto con Gasperini e una maglia bianca numero nove della Roma.

Dal campo al mercato Massara lavora per gli ultimi rinforzi. Il tecnico aspetta da questa estate un'ala sinistra di piede destro ma tra le tante alternative vagliate dalla direzione sportiva, nessuna rientra nel parametri economici per la finestra di gennaio. Carrasco resta il piano B delle ultime ore ma c'è da convincere l'Al-Shabab ad aprire alla cessione a titolo temporaneo, con la Roma che intanto ha offerto 1 mlione per il prestito.

Discorso diverso per il laterale sinistro. Methalie resta irraggiungibile (il Tolosa chiede 30 milioni) e anche la trattativa per Moller Wolfe si fa sempre più in salita. Per questo la permanenza di Tsimikas diventa sempre più concreta ma non è escluso che il ds giallorosso provi un ultimo rilancio per Fortini della Fiorentina, nome seguito da tempo che ha dato apertura totale al trasferimento alla Roma. I viola chiedono 15 milioni e la prima offerta della Roma si aggirava attorno ai 10, un piccolo miglioramento potrebbe sbloccare l'affare. Massara riflette.