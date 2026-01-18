Riecco la difesa top. Di nuovo out Bailey, Vaz può esordire

Gasperini è pronto a schierare la sua formazione tipo. A più di un mese dall'ultima volta, il tecnico ritrova il suo terzetto difensivo titolare: Mancini, Ndicka ed Hermoso si ricompongono per affrontare l'attacco del Torino, l'unico capace finora di segnare tre gol alla Roma in una singola partita.

Ma la grande curiosità è in attacco, dove Donyell Malen farà il suo esordio in Serie A. L'olandese, scelto da Gasperini per guidare il reparto, è il nuovo titolare. Alle sue spalle, insieme a Soulé, dovrebbe agire Dybala, in ballottaggio con Pellegrini, alla sua prima convocazione nel 2026. (...) L'emergenza si sposta però in panchina. Oltre agli infortunati, sono rimasti a casa anche Ferguson e Bailey, lasciando il tecnico con poche alternative offensive. È probabile l'esordio del giovane Vaz, mentre è stato confermato tra i convocati anche Arena.

(corsera)