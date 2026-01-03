Raspadori, ci siamo: obiettivo il 6 a Lecce. Poi Zirkzee e difesa

Raspadori sta per sbarcare nella Capitale. Oggi o al massimo domani. Gasperini vorrebbe portarlo a Lecce il 6 gennaio. L'Atletico Madrid ha trovato da un paio di giorni l'intesa con la Roma: 2 milioni per il prestito oneroso e 18,5 per il diritto di riscatto. E ha ufficializzato l'accordo al giocatore che - con il suo procuratore - si è messo subito in contatto con Massara per il nuovo contratto: quattro anni e mezzo a 2,8 milioni a stagione. In serata il primo colloquio con Gasperini. [...] Massara guarda anche alle uscite. A interrompere i prestiti di Tsmimikas, Ferguson e Bailey che si augura di restituire al Liverpool, al Brighton e all'Aston Villa. Il Galatasaray e il Fenerbahce insistono per Dovbyk, poco convinto della Turchia. [...] Difficile che parta Ghilardi, chiesto dal Torino. In entrata gli obiettivi restano Disasi del Chelsea (il preferito) o Dragusin del Tottenham. Freuler del Bologna per il centrocampo: ha il contratto in scadenza.

(Corsera)