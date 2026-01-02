Raspadori, ci siamo. La Roma accelera, l'Atletico dice si: affare quasi fatto

Pronti a rendere felice Gasperini. O, almeno, a dargli il primo rinforzo richiesto dall'allenatore giallorosso, per poi servirgli il bis (leggi Zirkzee) a metà gennaio. La Roma ieri ha infatti cambiato marcia su Giacomo Raspadori, arrivando ad un soffio dalla fumata bianca. offerta finale - che dovrebbe essere accettata dall'Atletico Madrid nelle prossime ore - prevede due milioni di euro per il prestito oneroso e 19 per un diritto di riscatto condizionato. Più o meno quello che si aspettava il club spagnolo, che per far partire il giocatore azzurro ha sempre detto di voler rientrare dei 22 milioni (a cui aggiungere 4 di eventuali bonus) spesi nella scorsa estate per prelevarlo dai campioni d'Italia del Napoli. (...) La Roma ha deciso di spingere il piede sull'acceleratore sostanzialmente per due motivi: il primo è l'impazienza di Gasperini, che si aspetta un giocatore il prima possibile («Massara saprà far bene, sa da 4-5 mesi cosa serve», le parole di due settimane fa dell'allenatore della Roma); il secondo è la concorrenza che iniziava a farsi fitta sul calciatore. Al di là dell'attenzione del Galatasaray con Raspadori che però aveva scartato da subito la possibilità di andare in Turchia - nelle ultime ore si erano prospettate anche altre due possibilità in Italia: l'Atalanta e la Lazio (che avendo ceduto Castellanos al West Ham ha bisogno di trovare subito un altro attaccante). Per evitare qualsiasi rischio, così, Massara ha deciso di cambiare marcia e di andare alla cassa. Anche se per la fumata bianca manca ancora qualcosa, nello specifico il sì proprio del giocatore. Che ha già parlato nei giorni scorsi con i dirigenti della Roma e con lo stesso Gasperini, ma che per dare il sì definitivo si è preso ancora qualche ora di riflessione. Difficile, però, che ci possa essere un diniego, nonostante a Madrid Raspadori stia bene e non lo abbia mai nascosto. Ma la possibilità di andare a giocare da titolare in una squadra che sta lottando per lo scudetto è un'occasione troppo ghiotta. (...) Il si dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore, con il giocatore che potrà aggregarsi alla squadra dalla trasferta di Lecce. (...)

(gasport)