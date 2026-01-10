Raspadori, ci siamo. Frenata per Zirkzee

[...] Jack è a un passo, ma il traguardo ancora non è stato tagliato. [...] Massara lo ha accontentato sull'ingaggio alzando l'offerta a 3,6 milioni, mentre con l'Atletico è fatta: prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18,5 più bonus (2) in caso di qualificazione in Champions e presenze del giocatore (il 50%) con tanto di penale se l'accordo non fosse onorato. Per la fumata bianca, però, manca ancora l'ultimo passo. Serve il "sì" definitivo. L'altro capitolo di questo film chiamato 'calciomercato' riguarda Zirkzee. [...] Massara aveva trovato la quadra sia con il giocatore che col club che però una settimana fa ha deciso di esonerare Amorim. Una scelta che ha congelato l'affare. [...] Al momento l'operazione è ferma, bloccata. Potrebbe riaprirsi negli ultimi 2-3 giorni di mercato ma è inevitabile che il club giallorosso debba cautelarsi e guardarsi intorno. Sul taccuino di Massara ci sono anche Giovane (ma la concorrenza dell'Atalanta è molto forte) e Gudmundsson. Ma hanno un altro ruolo. Per questo motivo l'ultima idea è quella di Robinio Vaz, talento cristallino classe 2007 del Marsiglia. Il ragazzo, considerato un talento prossimo ad esplodere, non rinnoverà con i francesi che hanno deciso di cederlo. La richiesta è di circa 25 milioni di euro: il problema è che la Roma non è sola. Contatti ce ne sono stati anche ieri, la presenza di Balzaretti nel club francese può aiutare ma la concorrenza è alta. [...] La Roma è tra le più attive sul mercato e continua a monitorare anche Dragusin per la difesa. Nella giornata di ieri ci sono stati altri contatti col giocatore che ha detto 'sì', ma ancora non ha registrato l'apertura del Tottenham. [...] Anche perché a giugno Ndicka potrebbe andare via per sistemare i conti. Possibile che l'operazione slitti a fine gennaio. Più difficile Oosterwolde che è valutato 20 milioni di euro. Capitolo uscite: Baldanzi piace alla Fiorentina ma non si muoverà prima di un nuovo arrivo, su Ferguson c'è il Napoli. Tutto fermo lato Dovbyk causa infortunio che lo terrà ai box fino alla sfida col Milan del 25 gennaio. [...]



(Il Messaggero)