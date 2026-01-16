Ranking Uefa: l'Italia è solo quinta ma in piena corsa per la squadra in più

L'altra coppa riprende la sua corsa. Con in gioco l'importantissimo posto

in più nella prossima Champions. E' il famoso ranking stagionale che premia i due campionati con i migliori risultati complessivi nelle tre coppe. Champions, ma anche Europa e Conference League. [...]

Due anni fa, Italia e Germania si sono prese il "podio", l'anno scorso è toccato a Inghilterra e Spagna, le favorite. Adesso è ancora tutto condizionato dai turni estivi e dalle prime giornate per avere un senso. La classifica vede la Polonia al primo posto e Cipro al quarto. Con tutta la simpatia per una democratizzazione dei risultati, presto queste due nazioni perderanno coefficiente e posti. E sarà probabilmente una lotta tra le quattro grandi. Con l'avvertenza che l'Inghilterra - sei club in Champions e tutti abbastanza in alto - difficilmente sarà superabile. Quindi, una poltrona per le restanti tre. O quattro. In questo momento, Germania, Italia e Spagna sono separate da millesimi. Tra la Bundesliga e la Liga c'è un punto di differenza. La Serie A sta a metà strada, più vicina alla Spagna. [...]

L'Italia può portare avanti quattro squadre in Champions, ha Roma e Bologna in zona playoff di Europa League e aspetta che si risvegli dal letargo la Fiorentina in Conference. [...]

(corsport)