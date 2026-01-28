Ranking, Italia quinta: vanno superate Liga e Bundesliga

[...] La corsa per il quinto posto in Champions League ora è ripartita e sta andando peggio di dodici mesi fa. Alla vigilia dell'ultima giornata del gruppo, prima quindi di eliminazioni dolorosissime e di retrocessioni nei playoff, noi siamo addirittura al quinto posto con 13 punti. [...]

In questo 2025-26 l'Inghilterra è in fuga con quasi 17 punti di coefficiente. Il fatto che sei club su sei si qualificheranno, e forse cinque addirittura nel G8, lascia intendere un destino segnato: uno dei due migliori campionati a prendersi il club in più sarà la

Premier. Di conseguenza Germania, Spagna e Italia, con possibile azione di disturbo di Portogallo e Francia, si giocheranno l'ultimo posto disponibile. [...]

Al momento in questo mucchio selvaggio risiede un intruso, la Polonia che, grazie ai risultati di inizio stagione con quattro squadre, tutte in Conference, ha accumulato 13,6 punti. [...] Ma presto la classifica cambierà, anche perché la Conference vale meno della Champions (e anche dell'Europa League). Una squadra può portare fino a 32 punti, in Europa sono 10 e in Champions 48. [...]

Per continuare a sperare è importante qualificarsi in blocco nelle tre coppe. Sicure almeno dei playoff sono Atalanta, Inter, Juve, Roma e Bologna. Il Napoli si gioca tutto stasera contro il Chelsea. La Fiorentina è già agli spareggi di Conference e se la vedrà con lo Jagiellonia (Polonia). Una corsa in parallelo con le nostre avversarie: Germania e Spagna hanno già perso Eintracht e Villarreal in Champions, ma il loro contingente va avanti in blocco nelle altre due coppe. [...]

(gasport)