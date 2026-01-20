Questione di feeling

IL TEMPO (L. PES) - "Con giocatori così, è tutto più facile". Concetto chiaro e semplice, quello espresso da Gasperini dopo la vittoria con il Torino, ma quantomai fondamentale per capire l'importanza dell'arrivo di Malen. Non solo gol, movimenti e occasioni nel suo esordio giallorosso, ma anche tanto altro. L'olandese sceso in campo dal primo minuto ha innalzato notevolmente la qualità dell'intero impianto offensivo della Roma. Un feeling con Dybala sbocciato sin dai primi minuti e che ha fruttato almeno quattro occasioni da gol lampanti oltre alla prima gioia romanista dell'ex Aston Villa. Ci aveva visto lungo, Gasp, che già in conferenza stampa si era esaltato all'idea di poterlo schierare. Ne hanno giovato anche i compagni di squadra a partire da Dybala, apparso più libero di inventare. I due sono sembrati già coppia, con Malen ad agire da attaccante e la Joya nella sua mattonella. Ora starà al tecnico piemontese cercare la giusta amalgama tra tutti gli uomini offensivi, compresi Soulé, Pellegrini e il giovane Vaz. L'ex Atalanta, però, non molla la presa sul mercato e con l'arrivo dell'olandese ora cerca un'ala sinistra. Bailey ed El Shaarawy restano in uscita e la priorità per il tecnico è avere un giocatore stile Lookman che possa aumentare l'imprevedibilità. Mentre Massara resta in attesa di spiragli per Zirkzee, seppur il Manchester United non ha ancora dato segnali, Gasp sembra già aver voltato pagina. Nella lista del ds giallorosso resta il nome di Tel, in rotta con il Tottenham ma dal cartellino costoso. Resta tra le priorità anche l'arrivo di un esterno di sinistra che possa prendere il posto di Tsimikas. Massara è a caccia di sistemazione per il greco arrivato in prestito secco dal Liverpool. Fortini è il profilo in cima alla lista e la trattativa con la Fiorentina va avanti dopo che i giallorossi hanno incassato il gradimento del laterale. Resta infine da capire se l'infortunio di Hermoso possa riaprire il mercato della difesa. Mai chiusa la pista che porta a Dragusin, anche se il Tottenham dovrebbe accettare una formula senza obbligo di riscatto per il prestito. Il romeno mette la Roma davanti a tutte ma la concorrenza resta alta. Intanto Gasp si gode la sua nuova coppia del gol.