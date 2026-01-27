Pressing Moller Wolfe ma resiste Fortini

IL TEMPO (L. PES) - Lavori in corso. L'ultima settimana del mercato dovrebbe portare altri due rinforzi per Gasp. Massara preme per l'esterno con i nomi di Moller Wolfe e Fortini in cima alla lista. Per il norvegese la proposta da circa 9 milioni è stata respinta, mentre per il laterale della Fiorentina (il preferito del ds) potrebbe arrivare un nuovo rilancio per convincere i viola. Da definire, dopo la gara di coppa, anche il ritorno di Tsimikas a Liverpool. Diversi anche i profili valutati per l'ala offensiva, ma i costi sono proibitivi. Resta in piedi l'ipotesi Carrasco come piano B delle ultime ore, anche se c'è da convincere l'Al Shabab ad accettare il prestito e trovare la quadra economica tra tutte le parti.