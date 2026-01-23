Preso Venturino, spunta Moller Wolfe

IL TEMPO (L. PES) - Dieci giorni alla fine del mercato e ancora tanto lavoro da fare. Massara è alla ricerca di due profili da regalare a Gasperini per rinforzare la catena di sinistra, con un esterno a tutta fascia e un'ala nel mirino. Nel frattempo ieri il ds giallorosso ha chiuso uno scambio lampo con il Genoa, firmato dalla regia di Beppe Riso. La partenza di Baldanzi verso il capoluogo ligure era stata congelata negli ultimi giorni a causa delle assenze dell'attacco giallorosso ma nella giornata di mercoledì il giocatore ha spinto per sbloccare il trasferimento e ieri è arrivato il via libera. L'ex Empoli, approda alla corte di De Rossi in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Stessa formula per il trasferimento nella Capitale di Venturino, ala offensiva classe 2006 di piede destro capace di giocare su entrambe le fasce. Un'operazione per il futuro che arricchisce ancora il numero di giovani nella rosa ma non esclude l'arrivo di un altro calciatore nel ruolo. Un piano B che potrebbe diventare presto qualcosa di più concreto è legato al nome di Yannick Ferreira Carrasco, 32enne esterno offensivo dell'Al-Shabab con una carriera divisa tra Monaco, Cina e Atletico Madrid. Un profilo gradito da Gasperini che porterebbe esperienza e qualità seppur da mesi ormai in un calcio poco competitivo. Massara ha già avviato i primi contatti anche se l'ostacolo maggiore resta l'elevato ingaggio del belga che percepisce circa 13 milioni dal club arabo. La formula con la quale la Roma vorrebbe chiudere l'operazione resta quella del prestito, ma le difficoltà sono comunque alte affinché l'affare vada in porto. Tra le alternative anche Sauer. In attesa di trovare l'accordo con il Liverpool per il rientro di Tsimikas, che ha deluso parecchio nei suoi mesi giallorossi, il ds studia altri profili per la corsia mancina. Tra questi anche il norvegese Moller Wolfe, ex AZ trasferitosi in estate per 12 milioni al Wolverhampton. Il laterale potrebbe partire per una cifra simile, magari con una formula che permetterebbe alla Roma di non incorrere in problemi con la UEFA. Sempre più complicato, infine, l'arrivo di Fortini. La Fiorentina chiede 15 milioni per l'esterno mentre Massara non si è spinto oltre i 10 più bonus. La trattativa potrebbe essere rimandata a giugno.