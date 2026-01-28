Pjanic si ritira: "Il calcio era la mia musica"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - «Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte». Così, Miralem Pjanic, all'età di trentacinque anni, ha voluto annunciare il suo addio al calcio. Un video pubblicato sui propri social, accompagnato da un messaggio che riassume l'intera carriera dell'ex centrocampista: «Ho passato la mia vita a suonare la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco. Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. E' stato un onore condividerla con tutti voi. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa musica».

E, non a caso, il suo soprannome era il «pianista» per l'eleganza e la raffinatezza con cui trattava il pallone. Un talento cristallino, punto fermo della nazionale bosniaca, che Walter Sabatini portò alla Roma nel 2011, prelevandolo dal Lione. Poi, le esperienze alla Juventus, al Barcellona, al Besiktas e all'Al-Sharjah, prima di chiudere la carriera al CSKA Mosca.