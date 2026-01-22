Pisilli non si muove, Baldanzi in attesa. Godts, Tel o Sauer: è volata per la fascia

Mancava solamente l'ufficialità per l'addio di Bailey ed è arrivata ieri, la lima con un comunicato ha ringraziato e augurato il meglio al giocatore che è tornato all'Aston Villa. Non sono mancati i commenti ironici dei tifosi: «Grazie di cosa?», ma battute a parte per Massara è tempo di accelerare sul mercato per regalare a Gasperini la nuova ala. «Si è liberato uno spazio in rosa», ha detto il tecnico in conferenza che ha poi aggiunto: «Se dovesse presentarsi opportunità, come è stato per Malen, andranno colte. Altrimenti andremo avanti così». I nomi in cima alla lista sono quelli di Tel e Sauer. Il primo ha voglia di lasciare il Tottenham, anche perché escluso a sorpresa dalla lista Uefa per far rientrare Solanke. Massara ha bussato alla porta degli Spurs che però ad oggi non aprono al prestito con diritto di riscatto. Per Sauer, invece, servono 15 milio-ni di euro e il Feyenoord non inten-de fare sconti. Piace anche Godts dell'Ajax mentre l'eventuale piano B è Carrasco. (...) In uscita Tsimikas che piace a Nottingham e Olympiacos, nessun passo in avanti per Dragusin. Il difensore non è una priorità. Tramontata per ora l'idea Frendrup e Pisilli va verso la permanenza. (...) Il Fulham segue Ferguson che però vorrebbe rimanere a Roma.

(Il Messaggero)