Pellegrini oggi torna in gruppo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dopo aver saltato cinque partite, per Lorenzo Pellegrini è il momento di tornare in gruppo. Il numero 7 della Roma si era infortunato durante l'allenamento del 24 dicembre a Trigoria, con gli esami strumentali che avevano poi evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero erano stimati in tre o quattro settimane e adesso, dopo giorni di segnali positivi nelle sedute individuali, Gasperini lo avrà nuovamente a disposizione.

Un recupero importante in vista del Torino. Soprattutto perché arriva in un momento in cui le forze in attacco sono ridotte ai minimi termini. Ma ora, tra rientri e acquisti, torna ad essere un reparto affollato. Pronti a recuperare anche Tommaso Baldanzi (destinato ad indossare la maglia del Genoa) ed Evan Ferguson, colpito duramente al gluteo e costretto a lasciare il campo con il Sassuolo.