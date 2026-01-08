Patto per la Roma

IL TEMPO (L. PES) - Un patto per il futuro. Dopo il fragoroso silenzio di Lecce, Gasperini ha voluto mettere le cose in chiaro con la proprietà, in un faccia a faccia chiesto dall'allenatore stesso dopo le tensioni delle ultime settimane legate al mercato. I diverbi con Massara e le attese prolungate per l'arrivo di rinforzi dalla sessione invernale hanno inasprito i rapporti tra tecnico e ds e dopo la call di lunedì mattina si è arrivati all'incontro di ieri. A Trigoria erano presenti Ryan, Ranieri e lo stesso Gasperini, con Massara impegnato nella trattativa per Raspadori. Un lungo confronto nel quale il piemontese ha evidenziato tutte le dinamiche che secondo lui non funzionano, dalle tempistiche del mercato in entrata alle difficoltà con le uscite e pianificazione futura della rosa per tutta la durata del contratto. La posizione in classifica e il buon rendimento del girone d'andata non devono offuscare i reali limiti della squadra che seppur in questo primo anno ha l'obbligo di tornare in Champions. Per questo Gasp ha ottenuto un filo diretto con la proprietà con la promessa da parte di Ryan Friedkin di restare nella Capitale fino alla fine del mercato. I Friedkin non amano i toni esasperati e il silenzio stampa di Lecce non è stato apprezzato così come alcuni episodi che hanno riguardato il ds Massara. Per questo nel colloquio del Fulvio Bernardini è emersa la volontà da parte della proprietà di evitare polveroni e situazioni scomode da gestire. Un patto per il futuro, per cercare di andare avanti oltre i contrasti e per il bene della squadra. Le garanzie sul mercato di gennaio sono arrivate così come quelle sulla pianificazione futura e la tempestività di intervento sulle situazioni dei calciatori in scadenza. Il lavoro di Gasperini è molto apprezzato dai Friedkin che vogliono supportare in tutti i modi possibili il progetto iniziato lo scorso giugno.