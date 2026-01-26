Pari e rimpianti

IL TEMPO (L. PES) - Un pari che conta. Dopo ventidue gare di campionato, più le sei della coda della scorsa stagione, la Roma trova il primo X del campionato contro il Milan all'Olimpico. Un punto che vale l'aggancio al Napoli al terzo posto e una lunghezza di vantaggio sulla Juve che nel pomeriggio aveva battuto i campioni d'Italia. Succede tutto nel secondo tempo col vantaggio di De Winter e il pari di Pellegrini dal dischetto.

I giallorossi possono mangiarsi le mani per le tante opportunità sprecate nel primo tempo, ma è il primo punto dell'anno contro una big. Gasperini sceglie Soulé:

l'argentino vince il ballottaggio con Pellegrini ed è l'unico cambio rispetto alla formazione di Torino post infortunio di Hermoso. Fiducia a Ghilardi, quindi, e ancora Malen a guidare l'attacco.

E' proprio l'olandese dopo pochi secondi a impegnare subito Maignan, protagonista assoluto del primo tempo. La Roma domina la prima frazione in lungo e in largo non concedendo spazi al Milan. Dopo pochi minuti arriva anche l'occasione di Koné poi è ancora Malen ad avere la chance più clamorosa con una girata sotto porta che esce di pochi centimetri. Poco dopo la mezz'ora l'ex Aston Villa costringe Maignan a fare un'altra parata decisiva ma è nel recupero che il portiere francese si supera respingendo un tiro potente di Celik dal limite dell'area piccola. Intervento

sensazionale che salva il risultato e manda le squadre a riposo sullo 0-0 dopo un vero e proprio monologo giallorosso.

Il primo squillo del Milan arriva dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa con la discesa di Bartesaghi e il bel diagonale di Rabiot messo in angolo da un attento Svilar. Dopo un contrasto con Rabiot, Koné è costretto ad arrendersi per un problema al flessore della coscia destra che fa preoccupare, al suo posto Pisilli.

All'ora di gioco la sbloccano i rossoneri su sviluppi di corner regalato da un ingenuità di N'Dicka. Battuta corta per Bartesaghi che restituisce a Modric, traversone che pesca la testa di De Winter per l'1-0 del Milan. Gasp pesca dalla panchina e inserisce Pellegrini e Vaz per Malen e Dybala. Al 72' l'episodio che può cambiare il match: mani di Bartesaghi sulla sponda di Celik e calcio di rigore per la Roma. Dal dischetto va Pellegrini che batte il portiere francese e rimette il punteggio in parità all'Olimpico.

C'è anche spazio per l'esordio di Venturino, buttato nella mischia a cinque minuti dalla fine per uno stanco Soulé. La Roma si lamenta per un tocco di mano in area di rigore di Pulisic sul cross di Wesley a pochi secondi dal novantesimo, ma il braccio dell'americano sembra in posizione congrua. Un punto a testa che non scontenta ma di certo lascia rammarichi soprattutto per quanto creato nel primo tempo. Ora l'Europa poi testa a Udine.