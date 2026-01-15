Oggi i nuovi arrivi a Trigoria. Pellegrini e Ferguson provano a rientrare

Anche Malen è nella Capitale. È sbarcato ieri a Ciampino all'ora di cena, festeggiato da una cinquantina di tifosi. A loro si è rivolto lanciando il suo primo «Forza Roma». Nel pomeriggio, insieme con Vaz (ieri visite mediche, ha scelto il 78 come numero di maglia), sarà seguito con particolare interesse da Gasperini alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso alla squadra. [...]

Da verificare, invece, alcuni giocatori che sono vicini al rientro in gruppo, a cominciare da Pellegrini (risonanza di controllo). Anche Ferguson punta a recuperare per la partita di campionato contro i granata.

(corsera)