Offerta per Wolfe. Carrasco alla fine

Ultimi giorni a disposizione di Massara per accontentare Gasperini che tra una frecciatina e l'altra sul mercato continua ad aspettare i rinforzi. Malen, Vaz e Venturino non bastano e la richiesta è sempre la stessa: il famoso esterno sinistro di piede destro. Bailey ha salutato ormai una settimana fa e il buco in avanti non è ancora stato tappato. Carrasco oscilla tra l'essere il piano B e il favorito ma solamente perché le altre piste, ad oggi, non sono praticabili. Sauer piace, ma il Feyenoord ha alzato un muro. Stesso discorso per Tel (il prefetto di Gasp) con il Tottenham che non ha intenzione di perdere pezzi nell'ultima settimana di mercato. In lista c'è anche Godts ma la floz ma non è andata oltre ai soliti sondaggi esplorativi così come per El Mala del Colonia. Nelle scorse ore i giallorossi hanno anche chiesto informazioni per Summerville ricevendo un 'no' dal West Ham. Per questo si ritorna a Carrasco che ad oggi è la soluzione apparentemente più semplice. Nella giornata di ieri ci sono stati altri contatti con l'Al-Shabab che ancora non ha aperto al prestito, unica formula con la quale la Roma vorrebbe riportarlo in Europa. (...) Le attenzioni sono tutte rivolte sulla sinistra, non solo sull'ala ma anche sull'esterno di centrocampo. Angelino scalpita per rientrare ma non è ancora al 100% mentre Tsimikas fino a ieri era pronto per prendere l'aereo direzione Liverpool. Ma per il check-in c'è tempo. Soprattutto perché i Reds non hanno definito la cessione di Robertson al Tottenham e se non dovesse andare in porto hanno già comunicato alla Roma che non riprenderanno il greco. La Roma è disposta ad aspettare anche perché giovedì ad Atene il greco dovrebbe partire dal primo minuto per far rifiatare Wesley. L'alternativa sarebbe Rensch (ancora non al meglio) oppure il giovanissimo Lulli che piace molto a Gasperini. Il ds, nel frattempo, si guarda intorno e l'indiziato numero per rinforzare quella fascia è Moller Wolfe. Terzino del Wolverhampton che è stato segnalato a Massara da Claudio Ranieri che lo aveva ammirato più da vicino nella trasferta ad Alkmaar della passata stagione. Ieri la Roma ha presentato la prima offerta da otto milioni di euro. Proposta considerata troppo bassa dagli inglesi che ne chiedono circa 20 per rientrare dell'investimento fatto in estate. Il norvegese ha già dato l'ok al trasferimento anche perché la situazione di classifica dei Wolves fa paura: ultimo posto a ben 17 punti dal Nottingham Forest quattromilatimo in classifica. Ma anche in questo caso la trattativa è in salita: gli inglesi vogliono tenerlo sino al termine della stagione e poi venderlo in estate. (...)

(Il Messaggero)