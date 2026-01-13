Nuovi gol per Gasp: Vaz è giallorosso, accordo fatto. Malen a un soffio

Due colpi, uno dietro l'altro. Prima Vaz, poi anche Malen. Ai dubbi di Raspadori, la Roma ha reagito così, portando a casa due giocatori che trovano il gradimento di Gasperini e che sono pronti a sbarcare nelle prossime ore nella Capitale. Archiviata la pista dell'ex Napoli, i giallorossi sono andati a cercare i suoi gol altrove. Riuscendo a portarsi a casa uno dei maggiori talenti del calcio francese, Robinio Vaz, per poi aggiungerci anche Donyell Malen dell'Aston Villa e che entro 48 ore darà il suo assenso al trasferimento. Ieri Vaz aveva lanciato un segnale allenandosi a parte e stasera mentre il suo Marsiglia giocherà in Coppa di Francia, lui non ci sarà. Il classe 2007 arriverà in giallorosso con un prestito oneroso e successivo obbligo di riscatto a circa 25 milioni di euro. Tra l'OM ed il giocatore c'erano problemi sul rinnovo di contratto. [...] Il semaforo verde è in arrivo anche da Birmingham dove tra poche ore è atteso il sì definitivo di Malen. Lo sbarco dell'olandese prevede un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro e un diritto di riscatto intorno ai 20-21 milioni. [...] Ieri Simeone non ha parlato della situazione Raspadori, ma, l'Atletico Madrid è molto indispettito dal comportamento dell'italiano. Ieri si era infatti discusso se portare o meno il giocatore per l'impegno di Coppa del Re.

(gasport)