Non solo Raspadori. Rivoluzione attacco

L'idea, ma chiamiamola pure volontà/esigenza, di Gian Piero Gasperini - espressa anche in un altro incontro andato in scena ieri a Trigoria tra il tecnico, la proprietà e stavolta anche Massara - è il restyling del reparto offensivo. (...) Raspadori è il primo tassello, quello che è mancato nello scorso mercato: Jack è uno che può giocare alle spalle della punta oppure da centroavanti di movimento. La trattativa ormai è in dirittura di arrivo, bisognerà solo attendere il suo ok definitivo. Il calciatore, tentato anche dal Napoli e dall'Atalanta, ha ricevuto garanzie sull'oggi e sul domani: qui avrà più spazio di quanto non ne abbia avuto a Madrid. La Roma gli garantisce un ingaggio che sfiora i quattro milioni a stagione. Le cifre per l'Atletico: diritto di riscatto a 18,5 più 2 di bonus in caso di Champions e di presenze coperte da Jack per il 150%. In più, se non dovesse essere riscattato è prevista una penale da versare nelle casse dell'Atletico. (...) La Roma è pronta a cedere Dovbyk. Ferguson, fino a quando non si materializzerà a Trigoria anche Zirkzee non si muoverà e forse non lo farà nemmeno dopo, la decisione verrà presa a fine stagione, mentre Artem, al momento infortunato, è a caccia di una sistemazione. Al momento il colpo - come centravanti - è stato affondato solo sull'olandese dello United, si aspetta il via libera del club inglese, alle prese con la scelta del nuovo manager dopo l'esonero di Amorim. Anche lì l'accordo con lo United è più o meno fatto: prestito con diritto di riscatto, di circa 35 milioni. Una questione di tempo, a quanto pare. (...) Per l'esterno ecco che ricorre insistentemente il nome di Gudmundsson, che vedrebbe la Roma come un upgrade. La Fiorentina al momento non considera l'ipotesi prestito, la Roma ha dalla sua la carta Baldanzi, destinato ad accasarsi in una squadra capace di impiegarlo con più continuità, appunto la Viola. (...) Gasp, invece, per il nuovo difensore è disposto ad aspettare o addirittura a meno. Quelli buoni costano (20-25 milioni», vedi Oosterwolde del Fenerbahce. C'è la possibilità di arrivare a Dragusin, in prestito dal Tottenham. Una valutazione è in corso, ma la decisione non sarà a stretto giro.

(Il Messaggero)