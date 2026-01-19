Non è niente Malen

Velocissimo a salire sul palcoscenico e spingere la Roma al quarto posto: + 3 sulla Juve. Malen fa ammonire subito Ismajli, segna al debutto una rete (e un'altra annullata), e dà spettacolo con Dybala. [...] «Ma chi abbiamo preso?». Se lo chiedono in panchina. [...]

«Grande serata, la migliore possibile per il debutto con la nuova maglia. Ho segnato, abbiamo vinto. Con un'ottima prestazione della squadra. [...] Bisogna costruire questa connessione con Dybala, ma è facile. Mi ha fatto due assist. E' bellissimo stare accanto a un campione come Paulo».

L'argentino, tornato al gol, ricambia. «E' semplice con lui. Ha esperienza, avendo giocato nei più importanti campionati d'Europa. Perfetto sul gol per il movimento e l'esecuzione. Siamo quarti e non per caso».

«Ryan a Trigoria vale quanto Malen in campo». A Gasperini brillano gli occhi per il regalo ricevuto da Friedkin junior: «Se hai un giocatore di questo livello, si alza la capacità offensiva della squadra. [...] Ha le caratteristiche che mi servivano. Si sposta sul taglio, mai di spalle. Cerca la palla in area con molta qualità e conclude con velocità e con potenza. Doti fondamentali per la nostra squadra. Possiamo fargli segnare molti gol». [...]

(corsera)