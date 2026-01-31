Niente lesioni per Dybala. Torna Hermoso

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Nessuna lesione per Dybala. La risonanza magnetica al ginocchio, a cui l'argentino si è sottoposto ieri, al rientro dalla trasferta di Atene, ha evidenziato una lieve infiammazione della capsula laterale. La Joya ha già iniziato la fisioterapia e l'allenamento specifico, ma sarà indisponibile per circa due settimane, a cominciare dalla sfida con l'Udinese. Stop di circa due settimane per l'argentino che mette nel mirino la trasferta di Napoli, più difficile l'impiego contro il Cagliari nel match di lunedì prossimo. Recupero lampo per Hermoso, che sembrava costretto a restar fermo per un mese a seguito della lesione di secondo grado all'ileopsoas rimediata durante la gara sul campo del Torino del 18 gennaio. A meno di due settimane dall'infortunio, invece, il difensore spagnolo è tornato a lavorare con i compagni e Gasperini lo avrà a disposizione lunedì. Allenamento individuale per Ferguson. Il centravanti irlandese non ha ancora smaltito il piccolo problema alla caviglia riportato con lo Stoccarda.