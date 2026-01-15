Nel mondo di Arena

Con Amedeo Amadei ha in comune soprattutto una cosa, la Lucchese. Perché il Fornaretto segnò proprio ai toscani il suo primo gol, in un Roma-Lucchese del 9 maggio 1937, diventando il più giovane marcatore della storia giallorossa, con i suoi 15 anni, 9 mesi e 14 giorni. Antonio Arena, invece, alla Lucchese ha segnato

103 giorni dopo il centravanti di Frascati, esattamente a 16 anni e 25 giorni, quando con il Pescara lo scorso 15 febbraio realizzò la sua prima rete da professionista. [...]

E' già nella storia della Roma essendo il terzo marcatore più giovane della storia dopo Amadei e Stefano Okaka. [...] Arena ieri ha festeggiato a casa sua, a Casal Palocco, dove si è trasferito da poco con l'intera famiglia: papà Antonino, mamma Melissa e la sorella. Dopo esser sbarcato a Trigoria la scorsa estate, Antonio ha vissuto i suoi primi mesi nel convitto del club, per poi prendere appunto casa. [...]

I nonni sono partiti anni fa da Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, per cercare fortuna in Australia. E a Sydney Antonio è cresciuto, tornando poi l'estate in Calabria. E' cresciuto con l'inglese, ma a casa si è sempre parlato anche l'italiano. Ecco perché una volta sbarcato a Pescara, tre anni fa, non ha avuto difficoltà a riprendere confidenza con la nostra lingua.

A portarlo in Italia è stato Marco Arcese, responsabile del vivaio del Pescara (e da calciatore cresciuto proprio nella Roma), a cui lo ha segnalato Anthony Ucchino, che lavora per gli abruzzesi nella academy di casa, la Ucchino Football Academy. «Antonio era già promesso sposo del Betis Siviglia, sono andato a Sydney per parlare direttamente con la famiglia - dice -. E' venuto da noi nel settembre del 2023, è stato amore a prima vista. E' un professionista nato, un predestinato. Ha la fame negli occhi, quella di diventare calciatore. E' un incrocio tra Vieri e Inzaghi: Vieri per quanto riguarda la parte fisica e per come attacca la profondità, Inzaghi per lo smarcamento. È un ragazzo che vede la porta come pochi, si trova sempre al posto giusto al momento giusto. Gasperini da lui saprà tirargli fuori il meglio, spero che la Roma ci punti».

A lanciarlo nel Pescara è stato Silvio Baldini, attuale ct dell'Italia Under 21: «Ne sentirete parlare», disse subito dopo il suo primo gol con il Pescara. [...]

Intanto, però, in Figc si sono mossi già da tempo per "blindarlo". Arena, infatti, il 16 aprile 2024 aveva esordito con l'Australia U16 (vittoria per 4-3 contro la Svizzera), ma il suo sogno è sempre stato quello di giocare per l'Italia. Sogno che si è avverato nel gennaio 2025, con l'Under 16, l'inizio di una scalata che lo ha poi portato a giocare da protagonista il Mondiale U17 (con due gol e un assist ha contribuito al bronzo azzurro) e ora ad affacciarsi anche nell'Under 18. L'Australia spera sempre di fargli cambiare idea, da martedì sera però è ancora più difficile. [...]

(gasport)