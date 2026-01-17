Nainggolan: "La Roma di Gasperini non mi diverte, ma in giallorosso giocherei sempre"

GASPORT - Radja Nainggolan, ex giocatore della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano sportivo e il tema principale è stata la Juventus del suo vecchio mentore Luciano Spalletti. Ecco alcune delle dichiarazioni del belga:

«Spalletti alla Juventus non è un colpo al cuore, la carriera degli allenatori è diversa da quella dei giocatori. Spalletti è un mio papà del calcio, mi capiva come nessuno altro e mi ha migliorato. Parliamo di un allenatore top: la Juventus non era così bella e dominante dagli anni degli scudetti con Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Alla faccia di chi dava del bollito a Luciano dopo l'addio dalla Nazionale».

Da quando Spalletti è arrivato a Torino, la Juve ha un ritmo da scudetto. Sorpreso?

«No, perché Spalletti è un genio del calcio. Vede cose che altri nemmeno immaginano. Non ha la bacchetta magica, però tira fuori il meglio dai giocatori. Come si può essere stupiti di un tecnico che ha vinto lo scudetto a Napoli mostrando un gran calcio e senza esser favorito? Fossi la Juventus lo blinderei subito»

Si è pentito di aver rifiutato i bianconeri?

«Non rinnego nulla. Io volevo essere protagonista sempre e mi stimolava l'idea di provare a vincere lo scudetto contro la Juve».

Non rinnega nemmeno qualche bravata?

«No, perché io sono così, nel bene e nel male. Sono uno di cuore».

La volta che ha fatto arrabbiare di più Spalletti?

«In una partita contro il Torino. Primo tempo inguardabile, così all'intervallo Spalletti mi dice: "Ti vuoi svegliare". E poi mi bagna la faccia e al 60' mi sostituisce: non c'era verso».

Si divertirebbe nella Roma di Gasperini?

«Non mi diverte come giocano, tante volte hanno vinto 1-0. Ma alla Roma ci giocherei sempre».