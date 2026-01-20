Massara su Tel, Hermoso ko. Dovbyk operato

La Roma bussa in Premier, dove al Tottenham ci sono Tel e Dragusin scontenti. Il primo è stato escluso ancora dalla lista UEFA, una decisione che l'ha mandato su tutte le furie e la Roma lo vuole in prestito, così come Dragusin. Il difensore ha dato da tempo l'ok, ma, gli Spurs vogliono l'obbligo di riscatto. Prima Massara proverà a chiudere per Fortini: il ds ha proposto El Shaarawy alla Fiorentina. Tegole dall'infermeria: Hermoso ha rimediato una lesione di secondo grado all'ileopsoas (stop di 5-6 settimane). Operazione al tendine in Finlandia per Dovbyk.

(gasport)